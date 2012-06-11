Украинские политики выручали Волочкову частными самолетами

У балерины Анастасии Волочковой в Украине есть несколько бойфрендов. Об этом балерина рассказала Катерине Осадчей в эфире программы "Светская жизнь", сообщает ТСН. "Я не считаю мужчин, я не могу считать эмоции. Я просто свободная женщина, поэтому я позволяю себе романтические путешествия, романтические истории. Они дают мне жизнь. Я просто могу сказать, что есть люди, которые пытаются это скрыть и сделать вид, что в жизни все такие ангелы. Я — не ангел. Я позволяю радоваться себе, я эмоциональный человек. Я не могу без близости. Без мужского внимания я действительно не представляю своей жизни", - подчеркнула Волочкова. Волочкова увеличила грудь Апартаменты Волочковой напоминают царские хоромы (ФОТО) Волочкова сделала «это» на деревьях (ФОТО) Кроме того балерина рассказала, чем ее удивляли украинские олигархи. "Доставляли мне самолеты частные с корзинами цветов. Это уже не первично в моей жизни. Но мне было очень приятно. Я люблю знаки внимания. Я люблю, когда за мной присылают очень красивую машину и в ней находится сюрприз. Кстати некоторые политики вашей страны помогали во время моего тура, понимая, что у меня концерты каждый день и я не могу огромное количество километров проехать на машине так, чтобы не устать и успеть к концерту, они действительно выручали частными самолетами. Это было не ради удовольствия или какого-то прикола, это была реальная человеческая поддержка, которую я не смогу забыть", - отметила Волочкова.