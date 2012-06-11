Собчак хранила дома 1,5 млн евро

Телеведущая Ксения Собчак заявила, что в ходе обыска, который прошел в понедельник в ее квартире в Москве, ее ограбили. "В восемь утра ворвались люди, не давали мне одеться, ограбили квартиру, унижали", - сообщила Собчак в Твиттере. "Мой годовой доход более 2 млн. Я не имею права хранить дома деньги, если не доверяю банкам?" - отметила она. Ксения Собчак сделала пластическую операцию за $10000 Ксения Собчак возглавила женский глянец Собчак сравнила себя с участницей "Евровидения" Ксению Собчак оштрафовали за участие в акции оппозиции Комментариев заявлений Собчак со стороны правоохранительных органов пока не поступало. В понедельник Следственный комитет при поддержке полиции провел обыски у лидеров российского оппозиционного движения, в частности, у Алексея Навального и Сергея Удальцова. Источник в правоохранительных органах сообщил, что при обыске в квартире Собчак на 4-й Тверской-Ямской улице были обнаружены конверты с иностранной валютой на сумму около 1,5 млн евро.