У экс-главы Египта за сутки дважды останавливалось сердце

Врачи тюремного госпиталя Тора под Каиром оценивают состояние бывшего президента Египта Хосни Мубарака как критическое. Сегодня стало известно, что 84-летний экс-президент впал в кому. Сыновья политика Алаа и Гамаль обратились к тюремному начальству с просьбой навестить отца, и руководство исправительного учреждения пошло им навстречу, заявил пресс-секретарь министра внутренних дел Алаа Махмуд. По словам чиновника, после вынесения обвинительного вердикта самочувствие Мубарака постоянно ухудшается: держится высокое давление, он испытывает проблемы с дыханием и сердцебиением. По неподтвержденной информации, сегодня политика пришлось откачивать с помощью дефибрилляторов: у него дважды останавливалось сердце. Напомним, ранее Уголовный суд Каира приговорил экс-президента и бывшего министра внутренних дел генерала Хабиба аль-Адли к пожизненному лишению свободы. В ходе процесса была доказана причастность обоих к подавлению демонстраций, но данное доказательство не было подкреплено неоспоримыми уликами, которые бы указывали на непосредственные приказы об использовании огнестрельного оружия против людей. Отметим, что по делу проходили также сыновья Мубарака Аля и Гамаль, которых подозревали в коррупции, а также девять генералов. Часть подсудимых оправдали, однако сыновьям политика инкриминируют и другие преступления, в частности, их подозревают в коррупции и разглашении инсайдерской информации. По этой причине Алаа и Гамаль по-прежнему находятся под стражей. Сыновья экс-президента сами настояли на переводе в тюрьму Тора, где отбывает наказание Хосни Мубарак.