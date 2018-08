Кудрявцева, Шовковский и Алиев снялись в клипе Лободы

Певица Светлана Лобода представила новый клип LOBODA vs Football - What about U (E. 2012) в поддержку сборной Украины на "Евро-2012". Актерский состав видеоработы получился довольно звездный - Лолита, Лера Кудрявцева и Андрей Малахов, Ольга Аленова, продюсер Нателла Крапивина с дочерью Софией, друзья Светланы, а также звезды украинского футбола Евгений Коноплянка, Александр Шовковский, Александр Алиев, Евгений Селезнев, Ярослав Ракитский. На своей странице в facebook в предверии выхода нового клипа Светлана Лобода написала: "это стоит того,чтобы ждать)".