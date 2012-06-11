Вегетарианка Алена Винницкая ела колбасу со слезами на глазах

Алена Винницкая к лету готовилась три месяца. И результат налицо - певица сбросила пять килограммов веса. Для нее это не только диета, но и особый образ жизни. Ест Винницкая только органические продукты и совсем не употребляет мяса. Вместо привычных сладостей - мед. Теперь при росте 171 сантиметр певица весит 47 килограммов. И говорит: это - не предел. "Хлеб ем только собственного приготовления. Зелень - это вообще, это первое, это номер один. Потом уже идут овощи, затем фрукт ", - рассказывает певица журналистам ТСН-Особливе. К такому рациону Винницкая привыкала постепенно. Сначала перестала употреблять обычный хлеб - печет хлебцы из зерна, по собственному рецепту. До сих пор не может отказаться от кофе, сыра и красного вина. Алена говорит, что труднее всего ей было отказаться от мяса. Перестала есть свинину и говядину, когда поняла: в старости хочет быть здоровой, а это, по убеждению певицы, возможно лишь при вегетарианстве. "Через 2 недели после того, как я перестала есть мясо, у меня реально срывало крышу. У меня был срыв, просто со слезами на глазах я ее ела, так мне хотелось колбасы", - делится Елена. Ежедневное меню Винницкая составляет сама. Ест только органические продукты. Покупает их в специальных магазинах или в деревнях, у бабушек. Желающим похудеть певица советует не идти ее путем, а просто прислушиваться к собственному организму. И именно тогда будет заметен результат. "Я думаю, что самый правильный вариант - это пользоваться всеми дарами природы, непосредственно в этот сезон. Все витамины в этот сезон. Если это клубника, ешьте клубнику. Когда придет вишня, черешня, ешьте вишню, черешню. Огурцы, помидоры - ешьте, это нужно делать в сезон. И только в этом случае у вас эти витамины будут накапливаться в организме", - советует певица.