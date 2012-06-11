Министр торговли США спровоцировал два ДТП за вечер

Министр торговли США Джон Брайсон дважды попал в ДТП, причем после первой аварии он скрылся с места инцидента, сообщили в местной полиции. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС. По данным правоохранительных органов, Брайсон двигался по автомобильной магистрали и врезался в машину, ехавшую перед ним. После этого ДТП министр перекинулся парой слов с водителем поврежденного им автомобиля и продолжил движение. Буквально через несколько минут он снова попал в ДТП, врезавшись еще в одну машину. В результаьте второго столкновения Брайсон получил ранение и потерял сознание. Министр находится в больнице, его жизни ничто не угрожает. Полиция выясняет, виновен ли глава Минторга в этих ДТП. Напомним, в начале года мотоциклист из кортежа министра профессионального образования Франции Надин Морано сбил пешехода.