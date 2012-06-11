Ксения Кузьменко воспитывает сыновей джентльменами

Все мужчины в жизни Ксении Кузьменко были джентльменами. Об этом экс-"Мисс Украина" рассказала Катерине Осадчей в эфире программы "Светская жизнь", сообщает ТСН. "Быть джентльменом - это значит быть хорошим сыном, добропорядочным мужем и в меру добрым отцом. У меня не было много мужчин, но я хочу сказать, что мне в этой жизни везло, и все они были джентльменами", - отметила телеведущая. Между тем Кузьменко призналась, что старается воспитывать своих сыновей джентльменами. "Моему старшему сыну Саше будет 10 лет через месяц. Я его воспитываю достаточно строго. Он знает прекрасно, что даже не стоит возражать, что ему даже сырники или что-то очень простое следует есть с ножом и вилкой. По началу, когда я начала вводить эти все новшества, он очень возмущался, а теперь он совершенно спокойно, даже сам, когда берет себе еду, идет к выдвижному ящику, берет нож и вилку и совершенно спокойно ест. Даже сидя на диване перед телевизором, он точно так же придерживается всех норм. Он всегда пропускает меня вперед, он открывает дверь. Когда он едет в магазин, рассчитывается своими карманными деньгами. Мне бы хотелось, чтобы мои невестки в последующем сказали мне "больше человеческое спасибо", - призналась Ксения.