"Я до сих пор сам ничего не понимаю" - Ващук о разрыве с Сичкарь

Бывший футболист киевского "Динамо" Владислав Ващук имеет сто маек в своей футбольной коллекции. Об этом он рассказал в комментарии Gazeta.ua. "Имею майку Лейте Матеуса, Дэвида Бекхэма, Марко Матерацци. Мы с ними обменивались майками после игры. Но я не имел такого культа, чтобы я заранее запланировал с кем-то обменяться майками. Но знаю, что другие футболисты обычно такое планируют", - утверждает футболист. На "Евро-2012" Ващук будет посещать не каждый матч. "Буду ходить на тот, который получится. Тем более, что все билеты я покупал сам. На "Евро" Федерация футбола не повернулась к нам, футболистам, лицом и насколько я знаю все футболисты билеты покупали", - подчеркнул Ващук. Однако дорогие билеты по 300-600 евро футболист не покупал. "Это дорого. Покупал за 1200 гривен", - уточнил Ващук. Сичкарь о разводе с Ващуком: Нет смысла играть любовь Несколько месяцев назад он разошелся с женой ресторатором Маргаритой Сичкарь. Пара прожила вместе 12 лет. Из них - три в официальном браке. "Знаете, я не люблю говорить на эту тему, но раз вы спросили, то скажу, что у нас непростые отношения. Я еще сам ничего не понимаю. Знаю, что и дети хотят, чтобы мы с их мамой были вместе. Но уже как сложится. Сейчас мы не общаемся", - отмечает Ващук.