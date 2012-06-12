Янукович поздравил сборную Украины по футболу с победой

Президент Украины Виктор Янукович поздравил сборную Украины по футболу и всех ее болельщиков с яркой победой над командой Швеции. Как сообщает пресс-служба президента во вторник, глава государства высоко оценил достойную игру украинских спортсменов в их стартовом матче в рамках финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012 года. В.Янукович отметил, что сочетание молодости и опыта позволили команде проявить характер и победить. "Поздравляю всех нас с блестящей победой", - подчеркнул президент. Напомним, сборная Украины начала домашний чемпионат Европы по футболу 2012 года с победы над командой Швеции со счетом 2:1.