Андрей Шевченко помолодел на десять лет

На пресс-корференции после победы сборной Украины над шведами тренер Олег Блохин и герой матча Андрей Шевченко рассказали о своих впечатлениях от матча. Андрей Шевченко признан Карлсбергом Игроком матча. Давор Шукер вручает ему приз. Шевченко: А где пиво? Организатор: Мы еще принесем! Шукер: Я хочу футболку с седьмым номером! Дебют Украины на Евро-2012: нервы, зрелище и победа Шевченко: Я не мог даже такого представить! Я очень счастлив! Нельзя придумать ничего лучше. Шевченко об игре: Я помолодел на 10 лет! Хочу поблагодарить всех тех, кто работал со мной. Полгода назад я даже не мог представить, что смогу сыграть на Евро! Последний такой хороший матч я сыграл месяцев 7-8 назад за Динамо.