Стелла Маккартни презентовала коллекцию в саду

Вчера в одном из садов Нью-Йорка Стелла МакКартни презентовала свою новую коллекцию. Подышать свежим воздухом, надуть мыльные пузыри, а заодно и оценить модные новинки пришли Энн Хэтэуэй со своим женихом Адамом Шульманом, Джим Керри, Соланж Ноулз и другие. На этот раз презентация модной коллекции от Стеллы МакКартни проходила в атмосфере ярмарки - модельер устроила по-настоящему праздничный прием. Гости смогли поучаствовать в шуточных состязаниях, насладиться легкими закусками и освежающими коктейлями, понежиться на гамаках. А чтобы оценить сами модные новинки - идти далеко не нужно было: модели демонстрировали наряды от Стеллы МакКартни прямо на пикнике. Энн Хэтэуэй, на прошлой неделе повредившая запястье, похоже уже полностью восстановилась и на мероприятии появилась уже без повязки. Актриса выбрала для выхода в свет белый брючный костюм и футболку с черно-красным принтом - все от Стеллы Маккартни. Довершала летний образ лучезарная улыбка Энн, которой она смело одаривала всех вокруг, включая и своего жениха Адама Шульмана. Молодые люди позировали фотографам, взявшись за руки, и постоянно весело шутили друг с другом. В шутливых пикировках участвовали и их друзья, включая саму героиню дня Стеллу. Пикник-ярмарка пришелся по душе всем!