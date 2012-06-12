Собчак рассказала об унизительном обыске у нее на квартире

Известная телеведущая Ксения Собчак в своем «Твиттере» рассказала подробности унизительного обыска на ее московской квартире на 4-й Тверской-Ямской улице. Звезда «Дома-2» утверждает, что ее не только унизили, но и ограбили. По словам телеведущей, в воскресенье, 11 июня, в восемь часов утра в ее квартиру ворвались какие-то люди, которые унижали ее, не позволяя даже одеться, и ограбили квартиру. Ксения Собчак просто возмущена тем, что страна вернулась во времена «ТАКИХ репрессий», когда к тебе в любое время могут вломиться домой, ограбить и смеяться над твоими личными письмами. Дала ответ Собчак и по поводу крупной суммы денег, которую обнаружили у нее при обыске: «Мой годовой доход более 2 млн. Я не имею права хранить дома деньги, если не доверяю банкам?» Так что Ксению Собчак совсем не удивляет тот факт, что на допрос в СК РФ ее, конечно же, вызвали к 11 часам утра, чтобы «не дай бог не пошла в 12 на митинг». Правоохранительные органы пока никак не прокомментировали это заявление Ксении Собчак в «Твиттере». Источник