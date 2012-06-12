Шарлиз Терон лишилась волос

Шарлиз Терон и ее сын Джексон отправились в Париж. В аэропорту Лос-Анджелеса актриса не стала прятать лицо малыша, и папарацци удалось сфотографировать ребенка. 15 марта 2012 года стало известно, что 36-летняя Шарлиз Терон (Charlize Therone) стала мамой. Голливудская актриса усыновила темнокожего мальчика по имени Джексон. Шарлиз Терон призналась, что давно мечтала о ребенке, однако у нее не было возможности родить самой. После того как Шарлиз Терон рассталась с актером Стюартом Таунсеном в январе 2011 года, у нее не было серьезных отношений. Шарлиз Терон все это время старалась скрывать мальчика от любопытных папарацци и прятала его лицо под специальной накидкой. Однако в аэропорту Лос-Анджелеса перед вылетом в Париж Шарлиз Терон уже не прятала Джексона. Впрочем, уже за день до этого актриса отправилась с сыном на ланч, где их и сфотографировали.