Тиль Швайгер пришел на закрытие Кинотавра в футболке

Актер Тиль Швайгер появился на торжественной церемонии закрытия 23-го фестиваля «Кинотавр» в растянутой футболке и джинсах. Специальным гостем закрытия фестиваля «Кинотавр»-2012 стал немецкий актер Тиль Швайгер, известный по фильмам «Достучаться до небес», «Красавчик», «Бесславные ублюдки». На ковровой дорожке актер появился в повседневной одежде. Свободный стиль Тиля Швайгера вызвал у российских звезд легкое недоумение, поскольку сами они к этому мероприятию готовились заранее, с особой тщательностью подбирая вечерние наряды. Актрисы выбрали для церемонии вечерние платья, а их спутники – смокинги, костюмы и галстуки. «Выход Тиля Швайгера, безусловно, запомнится. Но мне кажется, футболка для такого серьезного мероприятия – это неуважение к гостям фестиваля. Все-таки мы с особым вниманием выбирали наряды, а он как будто на пикник приехал», – сказала актриса и режиссер Рената Пиотровски. Тиль Швайгер перед началом церемонии закрытия «Кинотавра» с удовольствием общался с поклонниками, фотографировался и раздавал автографы. Актер был рад видеть своего старого знакомого Федора Бондарчука, у которого он отказался сниматься в фильме «Сталинград».