Блейк Лавли рассказала как научилась стрелять

На июльской обложке журнала Marie Claire на этот раз появилась Блейк Лайвли. Автором яркой фотосессии выступил известный фэшн-фотограф из Испании Тксема Ест. Актрисе подобрали дерзкий, провокационный образ гламурной дивы. Приталенные платья, широкие вырезы, распущенные локоны - Блейк словно опять примерила на себя образ своей героини из сериала "Сплетница" - Серены Ван Дер Вудсен. Сама актриса признается, что кроме любви к дизайнерским нарядам между ней и ее героиней мало общего: Люди любят сравнивать мою жизнь и сюжет сериала "Сплетница". Я сама одеваюсь, как моя героиня, поэтому публика думает, что я и вне съемок также живу. Я недавно рассказала в одном из интервью, что у меня было всего четыре бойфренда, и люди тут же решили - "Это невозможно!", но это чистая правда. Я не буду встречаться с кем-то из-за того, что он просто волнует или вдохновляет меня, я лучше буду сама по себе.О подготовке к съемкам в "Особо опасны" Я ходила на настоящий полигон и научилась стрелять впервые в моей жизни. Это было ужасно. Я задавалась вопросом: "Зачем вообще изобрели оружие?". Но мне понравилось, что первые же три выстрела были прямо "в яблочко". Так что знайте, со мной в перестрелке шутки плохи!О том, почему у нее нет стилиста Потому что я люблю моду и с помощью нее могу выразить себя. Я часто вижу людей, которые отлично выглядят, но я сразу вижу, кто им помог создать такой образ. У каждого стилиста есть своя "фишка". Может, это прозвучит нелепо, но мне безумно повезло участвовать в таком модном телешоу как "Сплетница". У меня теперь есть связи с любыми дизайнерами.