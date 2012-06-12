Андрей Воронин: "Главная обязанность жены – не изменять"

Форвард сборной Украины Андрей Воронин рассказал, что в Москве найти приличную девушку – задача практически невыполнимая. - Сейчас мы живем в Москве. Я много общаюсь с молодыми футболистами, и они подтверждают мои наблюдения: найти себе жену в этом городе - практически нереально, – признается спортсмен. – Когда местные девушки узнают, что ты футболист - сразу соглашаются на все! Им нужны деньги, поездки, красивые шмотки, украшения, гламурная жизнь, вечеринки… Все. И больше им ничего не надо. Невесту Андрей Воронин поехал искать на родину – в Одессу. С девушкой Юлей, которая позже стала его женой, Андрей познакомился через общих друзей. В первую встречу она его не запомнила, но во время второй – он покорил ее сердце. С того момента прошло уже более шести лет. Юлия признается: каждое утро, смотря на Андрея и детей понимает – это счастье! А звездный спортсмен уверен, что главный залог крепкого брака - верность жены. - Главная обязанность жены футболиста - не изменять мужу, быть все время рядом и помогать во всем, – откровенно рассказал Воронин в программе "Женщина Чемпиона" на канале "Украина". - Мы, к сожалению, часто находимся в разъездах, - на сборах, на тренировках, на базе… Я знаю некоторых футболистов, чьи жены как раз этим и пользуются, предавая супруга, чувства, семью.