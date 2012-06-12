Дженнифер Энистон и Джастин Теру провели романтический вечер в Париже

В воскресенье Дженнифер Энистон вместе со своим бойфрендом Джастином Теру приземлилась в аэропорту Шарль-Де-Голль, чтобы провести незабываемый уикенд в столице Франции. Мрачная погода, царившая весь день в Париже, не смогла испортить настроение романтически настроенной парочке. Сразу по прилету влюбленные отправились в роскошный отель, расположенный на правом берегу Сены, а затем – на прогулку в сад Тюильри. На следующее утро Дженнифер Энистон была замечена в бутике Colette, а чуть позднее пара попала в объектив папарацци на площади Пале-Рояль. Звезда телесериала «Друзья» была одета в мешковаты джинсы и синий жакет. Теру, как обычно, щеголял по городу в одной из любимых кожаных курток.