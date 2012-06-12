Брейвика сравнили с Ганнибалом Лектором

Один из психиатров, обследовавших "норвежского стрелка" Андерса Брейвика, обвиняемого в убийстве 77 человек, сравнил его с героем художественного фильма "Молчание ягнят" серийным убийцей и людоедом Ганнибалом Лектером. Эксперт-психиатр Эйрик Йоханнесен провел в беседах с Брейвиком в общей сложности около 26 часов, а накануне давал показания в суде в качестве свидетеля защиты. "Встреча с Брейвиком была почти как встреча с Ганнибалом (Лектером)", - сказал Йоханнесен. По мнению врача, Брейвик является абсолютно вменяемым человеком, полностью отдающим отчет в своих действиях. "В свете его идеологии, я не думаю, что его можно лечить при помощи терапии или медикаментов. Он создал образ, чтобы убедить других праворадикальных экстремистов и фашистов последовать своему примеру, образ, не соответствующий тому, кто он есть на самом деле. Но психических отклонений в этом нет", - сказал психиатр. Процесс по делу Андерса Брейвика проходит в суде Осло с 16 апреля. Брейвик обвиняется в том, что 22 июля прошлого года устроил взрыв в правительственном квартале норвежской столицы, в результате которого погибли восемь человек, и в стрельбе в молодежном лагере рабочей партии Норвегии на острове Утёйя, где погибли 69 человек. Главным вопросом, на который должен ответить суд, является вменяемость Брейвика во время совершения им преступлений. Первая судебно-медицинская экспертиза, завершившаяся в конце ноября прошлого года, показала, что Брейвик страдает параноидальной шизофренией и не может быть привлечен к уголовной ответственности, а должен быть направлен на принудительное лечение. Окружной суд Осло принял решение назначить повторную независимую экспертизу. Вывод двух экспертов Агнара Аспоса и Терье Террисена 10 апреля стал сенсационным: Брейвик вменяем и отдавал отчет в своих поступках. Следовательно, его, впервые в норвежской истории, можно судить по статье "терроризм". Если же суд признает обвиняемого душевнобольным, его могут отправить на пожизненное лечение в психиатрическую клинику. Сам Брейвик ранее заявлял суду, что считает себя психически здоровым, и требует, чтобы его наказали в соответствии с уголовным кодексом. Ранее сообщалось, что вердикт по делу "норвежского стрелка" может быть оглашен 20 июля, однако официального подтверждения этой информации не было. На прошлой неделе сообщалось, что вердикт может быть вынесен 24 августа. Источник