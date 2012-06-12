Экс-президент Египта Хосни Мубарак впал в кому

В ночь на вторник, 12 июня, пресс-служба министерства внутренних дел Египта сообщила, что приговоренный к пожизненному заключению бывший глава государства Хосни Мубарак находится в предсмертном состоянии. Адвокат Мубарака Ала Махмуд заявил, что перед тем как впасть в кому его подзащитный подал прошение о переводе из медицинского отсека тюрьмы в частную больницу, сообщает NEWSru Israel. Кроме того, руководство тюрьмы удовлетворило просьбу Гамаля и Алы Мубараков (содержащихся в той же тюрьме) и разрешило им находиться рядом с отцом. Кома стала следствием резкого ухудшения состояния здоровья 84-летнего Мубарака, начавшегося после перевода экс-президента в тюрьму "Тора" в Каире 2 июня этого года. Согласно различным сообщениям, за последние дни политик, 30 лет правивший Египтом, перенес инфаркт, после чего у него развилась аритмия и появились проблемы с дыханием. Сообщалось также, что Мубарак находится в глубокой депрессии и что медики вынуждены на длительные периоды времени подключать его к аппарату искусственного дыхания. В опубликованном накануне египетскими СМИ отчете о состоянии здоровья Мубарака говорилось, что у экс-президента в любой момент может случиться инсульт. Во вторник организация "Египетский фронт в защиту вооруженных сил" намерена подать в суд прошение об освобождении Мубарака из тюрьмы в виду состояния здоровья.