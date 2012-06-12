Илья Яшин и Ксения Собчак на допросе

Вчера интернет обсуждал обыски, проведенные в квартирах Алексея Навального, Сергея Удальцова, Ксении Собчак и Ильи Яшина. А сегодня они явились в Следственный комитет, куда их вызвали на допрос. Ксения Собчак пришла вместе с Ильей Яшиным - как известно, ее квартира подверглась обыску из-за ее связи с Ильей. За ними подтянулся и Алексей Навальный, который и выложил в свой Twitter фото пары в компании с Анастасией Удальцовой, подписав "Шок. В помещении СК происходит несанкционированный пикет". Сергей Удальцов, кстати, на допрос не пришел, а отправился прямиком на Пушкинскую площадь, прислав следователям заявление, в котором он мотивировал неявку тем, что он является одним из организаторов сегодняшнего "Марша миллионов" и должен присутствовать на акции для ее координации.