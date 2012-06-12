Ляшко профессионально заниматься вокалом

,a href=http://vip.glavred.info/?/articles/2012/05/10/134244-8>Народный депутат Олег Ляшко начал всерьез заниматься пением. Как пишем сам политик на своей странице в сети Facebook, "он любит петь". "В детстве мне пророчили будущее оперного певца, и мне суждено стать политиком, я чувствую, что нужен своему народу - и вместе мы поднимем Украину с колен! Но петь все равно люблю. Недавно мы с командой начали запись моего дебютного альбома песен. Бог дал мне голос, но техники не хватает, поэтому занимаюсь с прекрасным преподавателем вокала Еленой Савиновой",- пишет Ляшко.