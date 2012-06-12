В Сеть попало фото поцелуя Джона Траволты с любовником

Теперь уже ни у кого не вызывает сомнений факт, что популярный голливудский актер Джон Траволта — гей. В Сети всплывают все новые и новые скандальные подробности его личной жизни. На днях ассистентка Траволты обнародовала фото, доказывающее наличие у актера любовной связи с его личным пилотом. На снимке Джон запечатлен во время французского поцелуя с пилотом на трапе самолета. Но не это вызвало негодование у американских граждан. Публика возмущена тем, что актер скрывал свою ориентацию, ведь в США гомосексуализм уже давно не считается чем-то постыдным.