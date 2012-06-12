Джордж Клуни и его девушка Стейси Киблер в Италии

Голливудский сердцеед Джордж Клуни и его новая пассия 32-летняя модель Стейси Киблер встречаются 10 месяцев и уже не раз отправлялись вместе отдыхать на знойные курорты Мексики. На этот раз Стейси повезло больше - ей, наконец, выпала честь побывать на роскошной вилле актера на озере Комо в Северной Италии. Для летней прогулки на катере Стейси выбрала соломенную федору и хлопковый комбинезон, наглядно демонстрирующий ее отнюдь не хрупкие плечи (еще бы - Киблер в прошлом занималась рестлингом). А вот Джордж, как всегда на отдыхе, остался верен демократичному casual. Клуни каждое лето проводит в своем особняке в Италии, начиная с 2001 года. В доме 30 комнат, и 51-летний актер с удовольствием принимает там многочисленных гостей. Какие только шумные вечеринки с участием голливудских друзей Клуни там не закатывал, однако местные жители совсем не против такого соседства. Мэр городка даже сказал, что не хочет, чтобы Клуни когда-нибудь покинул это место, ведь он стал практически "своим". Превратился ли Клуни в типичного итальянца или нет - сказать сложно, но отдыхать там он любит, это точно! ФОТО