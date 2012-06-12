Ангелине Вовк кошка порвала губу

Легенда телевидения Ангелина Вовк живет в своих загородных владениях и занимается огородничеством с близкой подругой Светланой. На 25 сотках с ними уживаются две собаки и пять кошек, пишет Сегодня. Трехцветная кошка Лайма названа в честь Лаймы Вайкуле. Правда, характером она пошла совсем в другую звезду: когда Ангелина Вовк попыталась взять кошку на руки, та резко вырвалась и порвала знаменитой телеведущей губу. Это произошло прямо перед камерой программы «И снова здравствуйте». Хозяйка возмутилась таким поведением четвероногой приживалки:— Где ваша благодарность?! Я о вас забочусь, подобрала, не дала вам погибнуть…Тем не менее Ангелина Вовк продолжала улыбаться перед камерой — ведь это уже профессиональная привычка.