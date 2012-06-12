Алиев перед каждой игрой звонит жене

Полузащитник сборной Украины и киевского "Динамо" Александр Алиев перед каждой игрой звонит своей супруге Татьяне. Об этом девушка рассказала в эфире программы "ТСН.Особливе", сообщает ТСН. "Я знаю, некоторые футболисты не разрешают, чтобы жены звонили во время игры. У нас такого нет. Мне Саша наоборот всегда звонит перед игрой, говорит: "Я еду". Я ему говорю: "Заечка, ты мой самый лучший. Я тебе желаю забить гол", - поделилась Татьяна Алиева. Девушка также призналась, что ее с будущим супругом познакомил нападающий киевского "Динамо" Артем Милевский. "Тема хотел поговорить, а было Рождество. Он был с Алиевым. Я вообще на знала ,кто такой Саша Алиев. Мало того, я вообще не хотела с ним встречаться. Тем более футболист и скандальный он весь какой-то. Мне не понравился он", - призналась Татьяна, добавив, что на самом деле он очень нежный и добрый. По словам девушки, самое сложное в жизни супруги футболиста — жить жизнью мужа: "Когда он меняет работу, клуб, ты срываешь всех детей, срываешь свою жизнь". Но в то же время Татьяна подчеркнула, что ее супруг — хороший отец. "Саша никогда в жизни не поедет без детей отдыхать. Даже если он хочет пойти куда-то с ребятами, у них мальчишник, он в жизни не уйдет из квартиры пока не уснут дети", - поделилась девушка. Между тем Татьяна призналась, что ее супруг — очень неприхотлив в еде. "Я честно ему говорю: "Может ты хочешь какие-то креветки с рисом по-тайски". Он такой: "Нет, я не хочу. Я хочу курицу и пюре", - рассказала девушка. Супруга Алиева также поделилась своей мечтой. "У меня наверное, как и у любой девушки, мамы, женщины, у меня мечта, чтобы мой муж выиграл Чемпионат мира", - отметила Татьяна.