После матча Украина-Швеция Андрей Шевченко попал в ДТП

Капитан сборной Украины по футболу Андрей Шевченко за три с половиной часа после матча, где он забил в ворота шведской команды два гола, попал в аварию. Как говорится в сюжете ТСН.Особливе, в дорогой Porsche форварда врезался китайский джип. На светофоре на перекрестке центральных столичных улиц Льва Толстого и Бассейной Андрей притормозил, чтобы пропустить пешехода, и в этот момент сзади его ударил автомобиль. На эксклюзивных кадрах ТСН видно, только что футболист вышел посмотреть на повреждения, как у его машины собрались поклонники - пофотографироваться. В машине рядом с Андреем сидела его беременная жена Кристина Пазик. Ни он, ни она не пострадали. А вот машина повреждена. Прокомментировать аварии для ТСН.Особливе согласился друг Андрея Шевченко гонщик Алексей Мочанов. "Шеви с" Панамеры "все время не везет. То у него какая-то жена хоккейного тренера заедет ... К сожалению, законы физики одинаковы как для китайских джипов, так и" Панамеры ", - сказал Мочанов.