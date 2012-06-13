ДиКаприо поужинал с моделью Эрин Хизертон

Несмотря на большую занятость, ДиКаприо удается выкроить время, чтобы провести в компании своей возлюбленной - 23-летней модели Эрин Хизертон. Молодых людей заметили в одном из ресторанов на Манхэттене. Влюбленные о чем-то тихо "ворковали" и не отрываясь смотрели друг на друга. Такие романтические встречи и прогулки для пары - отнюдь не редкость, а вот совместными выходами в свет ДиКаприо и "ангел" Victoria's Secret Хизертон совсем не балуют. Так вот недавно на вручение CFDA Awards Эрин пришла в гордом одиночестве. А ведь ДиКаприо сейчас ходить по светским мероприятиям совсем некогда - он снимается в новом боевике Квентина Тарантино "Джанго освобожденный", а вот Эрин, между прочим, тоже пробует себя в кинематографе - ее дебют состоится в небольшой роли в комедии Адама Сэндлера "Одноклассники 2".