Немецкий министр "проигнорировал" пошлину за ковер из Афганистана

Немецкий министр получил счет таможни и выговор за то, что шеф разведки привез для него из Афганистана ковер и не задекларировал его, сообщает Reuters. Министр экономического сотрудничества и развития Дирк Нибель купил ковер для личного пользования, когда был в Кабуле в мае, но не смог взять его на борт самолета и оставил покупку в посольстве Германии, сообщил его представитель. Потом он попросил главу немецкой разведки захватить ковер по пути в Берлин, тем самым не заплатив импортную пошлину в 200 евро за ковер стоимостью 1400 евро. Нибель также подвергся критике за то, что послал за ковром в аэропорт своего служебного водителя. Канцлер Германии Ангелf Меркель уверена, что министр заплатит пошлину за ковер, которую "проигнорировал", сказал журналистам представитель канцлера Штеффен Зайберт. "Слово "проигнорировать" означает, что было бы более правильно и предпочтительно, если бы он был импортирован другим способом", - сказал Штеффен на пресс-конференции, на которой больше времени было уделено ковру Нигеля, нежели вопросам кризиса еврозоны и предстоящего спасения Испании. Немцы не слишком толерантны к чиновникам, стремящимся сэкономить за счет казны. Муж Меркель предпочел лететь в отпуск бюджетной авиакомпанией, так как полет с женой на правительственном самолете обошелся бы ему сильно дороже.