Дженнифер Лопес показала эскизы костюмов для тура от Zuhair Murad

Дженнифер Лопес 14 июня в Южной Америке начнет свое мировое турне Dance Again, которое обещает быть поистине фееричным. А пока шоу только ждет своего начала, мы можем оценить эскизы нарядов от Zuhair Murad, в которых певица будет "зажигать" на сцене. Пока эскиза всего два, но мы уже видим - Джей Ло готова поразить своих поклонников сногсшибательными образами. Полупрозрачное красное платье создано из тысячи блестящих страз. Ярко-алые оттенки, длинные шлейфы, много сверкающих камней - от Лопес меньшего ожидать не стоило. В сети также появилась фотография с репетиции, на которой Джей Ло одета в приталенное платье со шлейфом из перьев. А ведь ей предстоит не только петь, но и зажигательно танцевать. Дженнифер уже много лет является поклонницей работ дизайнера Зухаира Мурада: она не раз выбирала его наряды для торжественных выходов в свет. А сам модельер в свою очередь очень горд, что именно его выбрала певица для создания всех шести концертных костюмов для этого тура. Он также с восторгом поделился, что Дженнифер держит платье с эскиза "на самом видном месте в гардеробе". Концерты певицы уже не за горами, так что мы скоро сможем воочию оценить это платье с накидкой и другие наряды певицы.