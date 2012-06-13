Из квартиры Немцова забрали электронику, а денег не нашли

Правоохранительные органы провели обыски на квартире и в офисе сопредседателя оппозиционного движения "Солидарность" Бориса Немцова. Напомним, Немцов получил повестку в СКР прямо на сцене оппозиционного митинга на проспекте Сахарова. "Только что закончился обыск в моей квартире на Малой Ордынке. Ранее еще был проведен обыск в моем офисе. Все это проходит в рамках дела о беспорядках 6 мая", - сообщил "Интерфаксу" вечером Борис Немцов. По его словам, "в ходе обыска изъяли всю электронику: компьютеры и прочее". "Никаких денег не брали, да их и не было", - заметил Немцов. Комментируя проведение обысков, он высказал мнение, что "люди выполняют политический заказ". Немцов также сообщил, что в ближайшие дни пойдет на допрос.