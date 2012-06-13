Спровоцировавший два ДТП глава Минторга США взял больничный

Перспективы возвращения Джона Брайсона к исполнению обязанностей министра торговли США остаются неясными. Это признал заместитель пресс-секретаря Белого дома Джошуа Эрнест. Брайсон стал в минувшую субботу, 9 июня, виновником сразу двух дорожно-транспортных происшествий. И сроки его возвращения на работу, по словам Эрнеста, пока не определены. Согласно официальной версии событий, то ли непосредственно перед этими ДТП в районе Лос-Анджелеса в Калифорнии, то ли после них, 68-летний Брайсон пережил некий "приступ" или "припадок". Как объявила пресс-служба Минторга США, Брайсон, в отношении которого полицией начато расследование, по состоянию здоровья решил взять больничный. Временное исполнение обязанностей руководителя Минторга возложено на первого заместителя Брайсона Ребекку Бланк, передает ИТАР-ТАСС. По словам Эрнеста, сопровождающего президента США в рабочей поездке в штат Мэриленд, Обама до отъезда провел с Брайсоном короткий телефонный разговор. Хозяин Белого дома пожелал министру "сконцентрировать свои мысли на собственном здоровье и семье", отметил Эрнест. Он затруднился ответить на вопросы о том, почему Брайсон решил уйти на больничный, а не просто подать в отставку. В соответствии с данными калифорнийской полиции, двигавшийся в своем автомобиле Lexus по одной из улиц Сан-Гейбриела 68-летний Брайсон около 17:05 по местному времени в субботу врезался в находившийся перед ним Buick, который стоял на перекрестке, чтобы пропустить поезд. Между Брайсоном и тремя мужчинами, которые находились в Buick, состоялся недолгий и, видимо, неконструктивный, разговор, после чего министр уехал с места происшествия, вновь задев при этом уже поврежденную им машину. Пострадавшие поехали за ним, позвонив при этом в полицию по телефону и попросив о помощи. Примерно через пять минут Брайсон якобы стал виновником еще одной автомобильной аварии в соседнем населенном пункте Роузмид. Согласно имеющимся данным, на этот раз пострадали мужчина и женщина, управлявшие автомашиной Honda Accord. Полиция пока не уточняет, в результате каких именно действий главы Минторга США произошло данное ДТП. Вскоре Брайсон был обнаружен неподалеку за рулем своего автомобиля в бессознательном состоянии. Ему была оказана медицинская помощь сначала непосредственно на месте событий, а затем в одной из городских больниц. Разбирательство происшествия находится "на предварительном этапе", отметили стражи порядка. Как они подчеркнули, "в настоящее время нет свидетельств того, что какую-либо роль в случившихся столкновениях сыграли алкоголь или наркотики".