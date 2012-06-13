Карпачева пишет книгу о правах человека

Бывшая Уполномоченная ВР по правам человека Нина Карпачева, о которой ходили слухи, будто бы она сбежала из Украины, на самом деле занялась литературным творчеством на исторической родине в Крыму. «Сегодня» первой поговорила с Карпачевой с момента ее внезапного исчезновения после письма в Генпрокуратуру о якобы избиении в колонии Юлии Тимошенко. «Закончила рукопись первого тома трехтомника, посвященного проблемам прав человека в Украине, в том числе многим сенсационным историям, о которых пора узнать всем, — сказала нам экс-омбудсмен. — Пределы страны не покидала и намерений таких не имела. Получив информацию о применении к Тимошенко физической силы, я сделала то, что должна была сделать, — попросила отреагировать ГПУ». Пресс-секретарь генпрокурора Маргарита Велькова подтвердила нам, что никаких процессуальных решений по Карпачевой не предпринималось, а материалы проверки из прокуратуры Киева переданы в Харьковскую областную прокуратуру.