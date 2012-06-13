Виктория Бэкхем готовится к свадьбе

Дэвид и Виктория Бэкхем вновь отправятся к алтарю в следующем месяце. Пара планируют специальную церемонию на 13-летие их отношений, которая пройдет 4 июля. Семья и друзья уже приглашены в летнюю резиденцию Бэкхемов. Напомним, Дэвид и Виктория воспитывают четверых детей - сыновья Бруклин - 13 лет, Ромео - девять лет, и Круз - семь лет, а также 11-месячную дочь Харпер. Как оказалось пара не в первый раз повторяет свадебную церемонию. Один из источников сообщает: «В последний раз они возобновили свои обеты, когда Круз был еще ребенком, и тогда все организовал Дэвид. Но на этот раз Виктория все планирует Виктория. Она арендовала летнюю площадку в Малибу, планирует щедрый прием, пригласила гостей, среди которых Ева Лонгория, которая является крестной Харпер и Кейт Бекинсейл. Она хочет, чтобы быть особенной для Давида. Она так взволнована." Дэвид Бэкхем недавно признался, самое романтическое, что он когда-либо делал для своей жены была организация повторной свадьбы несколько лет назад. Церемония стала большим сюрпризом для Виктории. Он сказал: "Самая романтичная вещь, которую я когда-либо сделал, наверное, это когда мы возобновили наши свадебные клятвы. Это был удивительно. Виктория ничего не знал об этом. Я все организовал, а Виктории сказал, что мы идем просто на обед".