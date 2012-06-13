Азаров пригласил шведов на пиво

Премьер Николай Азаров приглашает к себе шведов выпить пива. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета Министров. Узнав, что президент шведского лагеря болельщиков Ола Сйостед разыскивает его, чтобы вручить выигрыш, премьер сказал: "Почему бы не встретиться, если Ола завтра будет еще в Киеве, договоримся где и как встретимся. Может, выпьем пива. Точно обсудим матч", - отмечается в сообщении. Как известно, в понедельник, во время посещения фан-зоны в Киеве, Азаров поспорил со шведским болельщиком на бутылку пива на выигрыш сборной Украины. Сборная Украины по футболу обыграла сборную Швеции в первом матче группового раунда чемпионата Европы по футболу со счетом 2:1, и президент шведского кемпинга Сйостедт заявил, что хочет отдать проигранное пиво Азарову. Также напомним, 12 июня, премьер Николай Азаров заявил, что готов поспорить с французскими болельщиками на бутылку коньяка на победу сборной Украины над сборной Франции.