В Украину прилетел кронпринц Дании Фредерик

Во Львов на матч между Данией и Португалией прибыл кронпринц Дании Фредерик с супругой. Принц прибыл в 11.20 в Международный аэропорт «Львов» им. Данила Галицкого вместе с датскими болельщиками чартерным рейсом «Копенгаген – Львов», сообщили в медиа-центре „Львов 2012”. Таможенное оформление кронпринц прошел вместе с болельщиками, воспользовавшись полосой упрощенного контроля «зеленый коридор». По предварительной информации, сегодня же после матча кронпринц Дании Фредерик улетает в Копенгаген, информирует пресс-служба таможни. Напомним, сегодня во Львове на матч сборных Дании и Португалии ожидают до 6 тыс. португальских фанов и 5 тыс. – датских. Матч Дания – Португалия начнется сегодня на стадионе «Арена Львов» в 19.00.