Элисон Ханниган родила дочь: первое фото

Звезда "Американского пирога" и сериала "Как я встретил вашу маму" Элисон Ханниган и ее супруг Алексис Денисоф недавно стали родителями - уже во второй раз. 23 мая у пары родилась еще одна дочка - Кива Джейн Денисоф. Звездные родители не афишировали это радостное событие и поделились новостью с поклонниками только сейчас. В интервью журналу People актриса заверила, что у нее и малышки Кивы все хорошо: Да, у нас всё хорошо. Я и девочка чувствуем себя отлично. Элисон выложила первое фото Кивы Джейн в своем "Твиттере" - правда, на снимке запечатлена только крошечная ладошка девочки. Мама назвала первый снимок дочки "Любовь". Надеемся, скоро супруги поделятся "полноценным" фото малышки. Напомним, у пары уже есть старшая дочка - Сатиана, которая появилась на свет в день рождения мамы - 24 марта 2009 года. Теперь Сатиане будет с кем играть, путешествовать и делить родительскую любовь. Поздравляем звездное семейство с радостной новостью и желаем крепкого здоровья маме и новорожденной малышке.