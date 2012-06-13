Деми Мур ушла в запой

Дочери Деми Мур беспокоятся о своей матери и ее недавнем поведении после пребывания в реабилитационном центре. Как известно, у актрисы трое дочерей от первого брака с Брюсом Уиллисом. Дети жалуются, что не видят Деми трезвой в последнее время. Источник, близкий к семье сказал: «Румер, Скаут и Таллула растут отдельно от матери в последнее время. Они действительно обеспокоены ее поведением и очень злы на нее. Деми не бывает трезвой". Последний раз дети с мамой появились вместе на окончании средней школы Таллула на этих выходных. Тот же источник комментирует: "Все прошло очень напряженно. Деми выглядела очень нездоровой". Деми Мур, кстати, запретила приходить на выпускной своему бывшему мужу Эштону Кэтчеру. Она обеспокоена близким общением Эштона с дочерями и старается пресечь всякий контакт между ними.