Линдсей Лохан снимется в кино с порнозвездой

Линдсей Лохан не перестает удивлять! На этот раз она решила сняться в независимом сексуальном триллере под названием “Каньоны”. Сценаристом проекта стал автор “Американского психопата” Брет Истон Эллис. Пикантность ситуации заключается в том, что партнером Линдсей окажется звезда порноэкрана Джеймс Дин. “Не мог бы и мечтать о лучшем кастинге”, – заявил Эллис и добавил, что съемки картины пройдут с 9 по 31 июля в Лос-Анджелесе. В “Каньонах” планируется рассказать о сексе и преступности среди двадцатилетних в “городе ангелов”. Дин перевоплотится в молодого манипулятора, мечтающего снять кино, а Лохан сыграет его подружку, пристрастившуюся к “материалистическому образу жизни”. “Привлекательность этой роли для Линдсей заключается в работе с Полом Шрейдером. Он потрясающий режиссер, и да и сама роль великолепна для Лохан”, – рассказал осведомленный источник.