Жена Месси ждет первенца

Похоже, что в футбольном мире, как собственно и в мире шоу-бизнеса, настоящий бэби-бум. не успели мы сообщить о намечающемся пополнении в семействе капитана сборной Украины по футболу, Андрея Шевчнко, как подобная новость пришла из Аргентины. Главная звезда футбольного клуба "Барселона", аргентинский футболист Лионель Месси - в ожидании первенца. Девушка Лионеля, аргентинская фотомодель Антонелла Ракуццо, на четвертом месяце беременности. Правда, официального подтверждения данной информации пока нет, однако фото сделанные аргентинскими папарацци более чем красноречивы. Кроме того, сам Месси, который слухи о беременности своей возлюбленной никак не комментирует, защищая цвета национальной сборной, намекнул на это. Забив гол в ворота Эквадора, футболист отпраздновал его, пройдя по кромке поля с мячом под футболкой, посвятив свой точный удар беременной подруге.