Том Круз и Ольга Куриленко флиртуют на съемочной площадке

Один из самых высокооплачиваемых актеров Голливуда, Том Круз (Tom Cruise) снимается в новом научно-фантастическом блокбастере «Горизонты» вместе с последней «девушкой Бонда», украинской актрисой Ольгой Куриленко (Olga Kurylenko). По сюжету картины, которую режиссирует знаменитый Джозеф Косински (Joseph Kosinski), у героев Куриленко и Круза развивается бурный роман. Видимо, звезды настолько вошли в роли, что забыли о том, где находятся. Очевидцы съемок уверяют: женатый Том и Куриленко, которая давно находится в отношениях, в открытую флиртовали другом, забыв о камерах. Напомним, что работа над «горизонтами» началась два месяца назад. Фильм расскажет о ближайшем будущем Земли, захваченной инопланетянами. Сложная любовная история, разворачивающаяся на фоне футуристичного Нью-Йорка, полностью захватила Круза и Куриленко. А в то время, как Том вовсю флиртует с украинской красавцией, его жена Кэти Холмс (Katie Holmes) выступает в качестве посла рекламной кампании Artistry on Ice в Пекине.