Пирс Броснан сдает на лето дом в Малибу за $250 тысяч

Голливудский актер Пирс Броснан, известный всему миру по роли агента Джеймса Бонда, объявил о решении сдать в аренду на лето свою виллу в Малибу за $250 тысяч в месяц. Как уточняет газета Daily Mail, особняк можно снять только в июле и августе, пока сам актер будет занят на съемках. Как отмечается, будущему арендатору придется испытать себя в роли соседа таких людей, как Мел Гибсон, Сильвестр Сталлоне и Роберт Редфорд. Дом, построенный в 2000 году и имеющий площадь 1,2 тысячи квадратных метров, насчитывает четыре спальни, сауну, арт-студию, кинотеатр, библиотеку, музыкальную комнату и бар, а рядом располагаются большой бассейн и гостевой домик. По данным издания, он также украшен многочисленными произведениями искусства и французским антиквариатом, а его окна выходят на на 40-метровый пляж. Отметим, Броснан сыграл агента 007 в четырех кинолентах этой серии - Золотой глаз, Завтра не умрет никогда, И целого мира мало и Умри, но не сейчас. Напомним, что 5 октября нынешнего года исполнится 45 лет со дня выхода первого фильма о легендарном британском шпионе Джеймсе Бонде. Сегодня существует 21 серия о вымышленном агенте 007, которого в разное время сыграли шесть актеров: Шон Коннери, Джоржд Лейзенби, Роджер Мур, Тимоти Далтон, Пирс Броснан и Дэниел Крейг.