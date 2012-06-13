Линдси Лохан снова грозит тюрьма

Не успела в жизни Линдси Лохан начаться светлая полоса (в связи со съемками в фильме Liz &Dick), как тут же и закончилась: на днях актриса попала в аварию, и теперь ей грозит шесть месяцев тюрьмы. Все потому, что Лохан соврала полицейским: девушка заявила, что за рулем во время столкновения с грузовиком находился ее ассистент Гэвин. Однако Гэвин эту версию не поддержал и указал пальцем на свою работодательницу, а дача ложных показаний в США карается строго. Почему полиция поверила ассистенту, а не Лохан, догадаться нетрудно, тем более, что вскоре подробностями инцидента поделился и Джеймс Джонсон, водитель злосчастного грузовика: Сразу после аварии какой-то парень отвел меня в сторонку и сказал, что они знаменитости и не хотят шумихи в прессе, так что лучше разобраться на месте. Но я уже позвонил в 911, потому что они хотели уехать с места происшествия. А ведь исходя из версии Лохан скрываться от полиции должен был бы как раз Джонсон: актриса заявила, что грузовик пытался подрезать ее Porsche, в результате чего и произошло столкновение. Однако и это оказалось ложью: говорят, что основной причиной аварии стали неисправные тормоза автомобиля ЛиЛо. К такой версии склоняется и сам Джонсон, который ехал по трассе со скоростью 18 км в час, не нарушал правил и никак не мог стать виной аварии: Она просто подъехала и врезалась в меня сзади. Затем машина остановилась и съехала на тротуар. Джонсон утверждает, что может доказать свои слова с помощью очевидцев, однако их показания вряд ли понадобятся – у полиции уже есть записи с камер видеонаблюдения. Лохан с такой трактовкой событий не согласна и заявляет, что поведение Джонсона - это очередная попытка вытрясти из нее деньги. В словах актрисы тоже есть резон: водитель, в одночасье ставший знаменитостью, полный банкрот, и его долги превышают сумму в 100 000 долларов. Неудивительно, что он собирается подать в суд на Лохан: если его дело выгорит, он может рассчитывать на солидную компенсацию. К тому же, до него заработать на имени актрисы пытались не раз. Меж тем, друзья и коллеги Лохан уверены, что инцидент скоро будет исчерпан и предлагают концентрироваться на карьере актрисы. Та пока идет в гору: на днях Линдси получила новую роль в фильме "Каньоны", сценаристом которого является Брет Истон Эллис, автор культового фильма "Американский психопат". Это независимый эротический триллер, который расскажет о приключениях юных героев в "городе греха" (примечательно, что партнером Линдси по проекту стал порноактер Джеймс Дин, тезка легендарного голливудского актера). Продюсер актрисы настроен оптимистично и считает, что роль поможет зрителям вспомнить, насколько Лохан великолепна: Линдси невероятно харизматична и талантлива, но, к сожалению, многие об этом забывают из-за шумихи вокруг ее личной жизни. Этот фильм поможет ей показать себя в новом амплуа. Искренне, искренне надеемся на это!