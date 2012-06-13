Письмо Наполеона продано на аукционе

Письмо французского императора Наполеона, написанное им на английском языке, было продано на торгах во Франции за €325 тыс., что в пять раз превышает сумму, которую организаторы планировали выручить за ценный лот. Об этом сообщают зарубежные СМИ. Владельцем послания в ходе торгов стал Французский музей писем и манускриптов в Париже. Это письмо Наполеон написал от руки во время ссылки на остров Святой Елены 9 марта 1816 года. Содержащее в себе ряд грамматических ошибок послание адресовано его личному секретарю графу Эммануэлю де Ласказу, который обучал императора английскому языку. В настоящий момент известны лишь три послания, которые Наполеон написал на языке своего вечного противника - Англии. Наполеон был сослан на остров Святой Елены после поражения в битве при Ватерлоо в 1815 году.