Елизавета II, принц Уильям и герцогиня Кэтрин путешествуют по Англии

Елизавета II точно не собирается на покой в ближайшее время. В рамках празднования своего Бриллиантового юбилея, именинница не раз принимала поздравления от мировых звезд и много путешествовала по стране. На этот раз королева посетила Восточный Мидландс, а компанию ей составили принц Уильям с супругой Кэтрин. Королева была неотразима в бирюзовом пальто от дизайнера Стаюрта Парвина и элегантной шляпке с цветком от Рейчел Тревор-Морган. Последняя также создала шляпку-"таблетку" для герцогини Кембриджской, по праву, считаясь законодательницей моды в сфере королевских головных уборов. На улице было прохладно, и герцогиня Кэтрин куталась в темно-синее пальто "в рубчик" от Missoni (наша героиня уже надевала его в марте на открытие Fortnum&Mason). Правда, нежаркая британская погода никак не повлияла на хорошее настроение супруги принца Уильяма - Кэтрин Миддлтон широко улыбалась, сидя рядом с королевой. Пока принц Уильям поздравлял Елизавету (его слова вызвали восторг не только у "бабушки", но и у многочисленной местной публики), Кэтрин отправилась "в народ". Герцогиня пообщалась с детьми-инвалидами и присутствующими военными, как всегда оставив о себе самое приятное впечатление.