В сети появились первые фото со свадьбы Мэттью Макконахи

Официальные фотографии со свадьбы Мэттью Макконахи и Камиллы Алвес не заставят себя ждать: скоро выйдет специальный номер журнала People, посвященный этому событию, на обложке которого красуются счастливые невеста и жених. Тогда-то мы и рассмотрим во всех подробностях наряд невесты (он ей удивительно идет!), а пока - довольствуемся первыми снимками. В журнале также можно будет прочитать эксклюзивное интервью актера, в котором он рассказывает о том, почему все-таки решил вступить в официальный брак спустя шесть лет гражданского. Свадьба, как известно, прошла в Техасе, на ней присутствовали 120 гостей (в том числе Риз Уизерспун, Вуди Харрельсон и другие звезды), а почетными приглашенными стали дети Мэттью и Камиллы, Леви и Вида.