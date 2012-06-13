Энистон открыла секрет своей молодости

Дженнифер Энистон и Джастин Теру отправились на романтический отдых в Париж, где их и застукали папарацци. Пока парочка гуляла, ее вовсю щелкали на камеры. Дженнифер и Джастин не очень обращали на них внимания и радовались свободным денькам, проведенным вместе. Между тем выяснилось, какое средство использует Джен для сохранения своей молодости. Это не дорогущие крема или пластика: если верить прессе, актриса пользуется… вазелином. Каждый вечер перед сном Дженнифер смазывает кожу вокруг глаз вазелином, чтобы на ней не появлялись морщинки. А утром протирает кожу кубиками льда, чтобы освежить кожу и снять отеки. По словам источников, у актрисы есть 30-минутный ритуал красоты, который она проделывает каждый вечер. Сначала Джен 10 минут распаривает кожу, чтобы раскрыть поры. Затем актриса протирает кожу тоником и наносит увлажняющий крем, после чего делает 10-минутный массаж лица. Потом наносит на 10 минут другой увлажняющий крем, а на локти и голени – крем с витамином Е. Финальным аккордом становится четверть чайной ложки вазелина под каждый глаз – его Дженнифер втирает в кожу.