Жанна Бадоева больше всех мест на Земле любит Гавану

Телеведущая Жанна Бадоева считает магазины фирмы "H&M" лучшими в мире. "Была во все их магазинах по миру. Американские - это как издевательство над нами. Покупаю-покупаю детям все: от трусов до зимнего пальто, с обувью, аксессуарами - и трачу на это не более 200-300 долларов. Когда дочери Лолите купила зимние угги. Взяла самые дорогие за $80. У нас самые дешевые $500 стоили", - говорит жена Алана Бадоева. Также одним из лучших мест на Земле Жанна считает Гавану. "Такое впечатление, что там только вчера закончилась война. Здания без окон, без дверей, обшарпанные и с облезлой краской. И это в центре. Но это так красиво. Похоже на самые дорогие королевские кружева, которые лежали в пыли, по ним топтались солдаты, но они все равно остались кружевом. В центре много туристов, поэтому не приставал никто. А в не туристических кварталах на окраине все свистели мне и кричали: "Красотка, красотка". Мы для них экзотика. Правда, фотографироваться не просили, как в Китае, например. Там к нам подбегали как к обезьянкам. В Гаване очень красивые мужчины. Фигуры, как у мужчин, которые проводят жизнь в спортзале. У гаванцев такие мышцы от природы. Все загорелые, веселые, хотя оторваны от цивилизации, без Интернета, мобилок. Нам вообще нереально это представить. Жаль будет, если страну американизируют", - пожаловалась Бадоева.