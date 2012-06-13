После ДТП Шевченко пересел на Мерседес жены депутата Мартыненко

Капитан сборной Украины по футболу Андрей Шевченко после ДТП, в которое попал на своем белом Porsche, пересел на черный спортивный суперкар Mercedes SL, говорится в сюжете ТСН-Особливе. Фотографии форварда у нового автомобиля распространяют интернет-СМИ. ТСН-Особливе выяснила, что эта машина зарегистрирована на Анну Валериивну Мартыненко. Скорее всего, это жена народного депутата НУНС Николая Мартыненко. В обществе красавицы-блондинки футболиста часто видят на светских мероприятиях. Пока не ясно до конца - Анна Мартыненко дала Шевченко машину на время ремонта его Porsche, подарила или продала. Сама Анна Мартыненко отказался от комментариев, а ее муж Николай Мартыненко того, что Шева ездит на машине его жены, возражать не стал. "Слушайте, я не знаю, что моя жена делает. Все, что у нее есть, оно задекларировано. О том, что вы мне говорите, я не в курсе", - сказал нардеп.