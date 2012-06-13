Азаров пил со шведским фаном пиво и подарил ему вышиванку

Шведский болельщик Ола Сйостдед отдал премьер-министру Украины Николаю Азарову в Кабинете министров проигранное им пиво. Как передает корреспондент УНИАН, Сйостдед рассказал журналистам, что в Швеции он работает программистом и «женат на футболе». В частности, он уже 11-й раз посещает Украину. Также он отметил, что если бы в футбольном матче Украина проиграла Швеции, то он бы не искал Азарова для того, чтобы забрать у него пиво, так как считает, что глава правительства должен был бы в этом случае найти его сам. Сйостдед отдал Азарову шесть бутылок шведского пива. «Ну что, будем пить пиво? Что же так много пива?», - сказал Азаров, придя на встречу со шведским болельщиком. Премьер-министр отметил, что во время матча Швеция-Англия будет болеть за команду Швеции, так как желает, чтобы эта команда выиграла у англичан. Азаров выпил немного пива. «За ваши победы! Ну, пиво классное», - сказал он. Николай Азаров подарил шведскому футбольному фану украинскую вышиванку и барельеф с изображением Андреевской церкви. Также Азаров попросил Сйостдед передать шведским болельщикам, что Украина их любит и рада принимать в гостях. Как сообщалось, 11 июня во время посещения фан-зоны в Киеве Николай Азаров поспорил со шведским болельщиком на бутылку пива, что выиграет сборная Украины. В тот день сборная Украины победила Швецию со счетом 2:1.