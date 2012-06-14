Эштон Катчер запустил бороду

На этой неделе в США стартовали съемки байопика «Джобс» с Эштоном Катчером в главной роли. Фильм расскажет о жизни компьютерного гения Стиву Джобсу. Как сообщает западная пресса, в данный момент съемки проходят в городе Лос-Альтос, штат Калифорния. 34-летний актер Эштон Катчер изображает Стива Джобса из 70-х годов - ему нет еще и 30-ти. На "Стиве" растянутая тенниска и традиционные джинсы, е а имя Стив Джобс еще никому ни о чем не говорит. К слову, съемки проходят в доме, где вырос Джобс. Сооснователя компании Apple Стива Возняка играет актер Джош Гад. В эти дни он также присутствует на съемочной площадке. Напомним, сценаристом фильма «Джобс» является обладатель премии Оскар Аарон Соркин. Кинолента, премьера которой состоится в 2013-м году, основана на биографическом литературном произведении журналиста и биографа Уолтера Айзексона «Стив Джобс».